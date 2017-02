சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் டிடிவி தினகரன் மட்டும் தப்பியது எப்படி? - நல்லமநாயுடு பரபர தகவல்!

சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் தண்டனை பெற்று டிடிவி தினகரனும் சிறை சென்றிருக்க வேண்டியவர்தான். எப்படி அவர் தப்பித்தார் என்று வழக்கின் விசாரணை அதிகாரிகயாக செயல்பட்ட நல்லமநாயுடு கூறியுள்ளார்.

Story first published: Thursday, February 16, 2017, 8:39 [IST]

English summary

Former investigating officer of DA case Nallama Naidu has explained how TTV Dinakaran escaped from the case.