தடம்புரண்டது ஹவுரா விரைவு ரயில்: ரயில் நள்ளிரவு 12 மணிக்கு புறப்படும்

கன்னியாகுமரியில் இருந்து இன்று காலை கொல்கத்தா புறப்பட்டு செல்ல வேண்டிய ஹவுரா விரைவு ரயில் நாகர்கோவில் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து தடம் மாற்றுவதற்கு நேற்றிரவு இயக்கியபோது அதன் 4 பெட்டிகள் தடம்புரண்டன.

English summary

The Kanniyakumari- Kolkatta Express train's 4 coaches were derailed in Nagerkoil Railway station when it was changed to anothre track.