ஆராய்ச்சி மாணவியை லத்தியால் அடித்த போலீசார்.. தானாக முன்வந்து விசாரிக்கிறது மனித உரிமை ஆணையம்

கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில் ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருந்த ஆராய்ச்சி மாணவியை லத்தியால் போலீசார் அடித்து துன்புறுத்தினார்கள். இதுதொடர்பான விசாரணையை தானாக முன்வந்து ஏற்றது மனித உரிமை ஆணையம்.

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 10:03 [IST]

English summary

State Human Rights Commission has taken Suo Moto about research scholar Annapoorna attacked by police.