கொங்கு நாட்டில் பீட்டா பங்காளி ஹெச்ஏஎஸ்-ன் சித்ரா இசை நிகழ்ச்சி- கடும் எதிர்ப்பால் ரத்து!

கோவையில் பீட்டாவின் பங்காளி அமைப்பான ஹெச்.ஏ.எஸ். நடத்த இருந்த பாடகி சித்ரா பங்கேற்கும் இசை நிகழ்ச்சிக்கு கடும் எதிர்ப்பு எழுந்துள்ளது. இதையடுத்து அந்த இசை நிகழ்ச்சி ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

English summary

Humane Animal Society which was partner of PETA today announced it was canceld the Singer Chitra's concert in Coimbatore on 29th January due to the strong opposing of the event.