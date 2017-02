நான்தான் முதல்வராவேன்.. 100% உறுதி.. அடித்துச் சொல்கிறார் சசிகலா!

நூறு சதவீதம் நான்தான் தமிழகத்தின் முதல்வராக பதவியேற்பேன் என அதிமுக பொதுச்செயலாளர் சசிகலா திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Wednesday, February 8, 2017, 20:49 [IST]

English summary

AIADMK general secretary,Sasikala said in a tv interview today that hundred percent sure i will be the Chief Minister of Tamil Nadu. Sasikala accused Paneerselvam betrayal her.