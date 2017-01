ஜல்லிக்கட்டு மீதான தடையை நீக்க வலியுறுத்தி திண்டுக்கல்லில் மாணவர்கள் எழுச்சிமிகு போராட்டத்தை நடத்தி வருகின்றனர்.

English summary

Hundreds of youths who have gathered from various colleges participating in a protest demanding the Central government to lift the ban on Jallikattu in Dindigul.