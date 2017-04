கன்னத்தில் அறைந்த ஏடிஎஸ்பியை கண்டித்து உண்ணாவிரதம்... கடை அடைப்பு

மதுவிற்கு எதிராக போராட்டம் நடத்திய பெண்ணை கன்னத்தில் அறைந்த ஏடிஎஸ்பி பாண்டியராஜனை கண்டித்து இன்று உண்ணாவிரதம் மற்றும் கடை அடைப்பு போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

Hunger strike has been started against ADSP Pandiarajan, who slap the women in protest against Tasmac in Tirupur.