பவானி ஆற்றின் குறுக்கே தடுப்பணை... ஈரோடு, திருப்பூர் மாவட்டங்களில் 30-இல் உண்ணாவிரதப் போராட்டம்

கொங்கு மாவட்டங்களின் நீராதாரமான பவானி ஆற்றின் குறுக்கே கேரள அரசு அணை கட்டுவதை எதிர்த்து ஈரோடு, திருப்பூர் மாவட்டங்களில் வரும் 30-ஆம் தேதி உண்ணாவிரத போராட்டம் நடைபெறவுள்ளது.

English summary

Hunger strike in Thiruppur, Erode on March 30 for condemning against Kerala Govt which is constructing dams across Bhavani River.