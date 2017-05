குழந்தைக்கு கழுதை பால் கொடுத்ததால் கணவன் திட்டியதால் மனைவி தற்கொலை

குழந்தைக்கு கழுதை பால் கொடுத்ததை கணவர் தட்டி கேட்டதால் மனமுடைந்த மனைவி தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Wife gives donkey's milk to her twin child, on seeing this husband scolds her. so the wife committed suicide. This incident happens in Erode.