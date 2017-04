திருமண நிகழ்ச்சிக்கு சென்ற பஸ்ஸில் தீவிபத்து ...அதிர்ஷ்டவசமாக பயணிகள் தப்பினர் - வீடியோ

ஹைதராபாத்திலிருந்து விசாகப்பட்டினத்துக்கு திருமண நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்வதற்காக ஏசி பேருந்தில் சிலர் சென்றனர். அப்போது பேருந்து தீவிபத்துக்குள்ளானது. பயணிகள் முன்கூட்டியே இறக்கிவிடப்பட்டதால் தப்பித்த

English summary

An a/c bus got accident while it going from Hyderabad to Vishak. Fortunately 50 travelers who traveled in this bus escaped before it get fired.