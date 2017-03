விவசாயத்துக்கு பாதிப்பில்லாமல் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் செயல்படுத்தலாம்.. இல.கணேசன்

விவசாயத்துக்கும் விவசாயிகளுக்கும் பாதிப்பில்லாமல் ஹைட்ரோ கார்பன் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும் என மாநிலங்களவை எம்.பி இல.கணேசன் கூறியுள்ளார்.

English summary

Hydro carbon plan must be implemented, without affecting agriculture and farmers. Experts should find the way and means for it.