“வாடி வாசல் திறக்க முடிந்த நம்மால்... நெடுவாசல் திட்டத்தை மூடவும் முடியும்” அசத்தும் ஓட்டல் வாசகம்

“வாடி வாசல் திறக்க முடிந்த நம்மால்.. நெடுவாசல் திட்டத்தை மூடவும் முடியும்” என்று ஓட்டல் ஒன்றில் மெனு பலகையில் நெடுவாசல் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு வாசம் எழுதி வைத்து அசத்தியுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Hydrocarbon project against slogan was written in Hotel menu board in Chennai hotel.