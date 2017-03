புற்றுநோய்க்கு வித்திடும் ஹைட்ரோ கார்பன்.. இதுவரை 25 பேர் பலி.. குழந்தைகளும் பாதிப்பு!

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் 6 இடங்களில் ஒஎன்ஜிசி எண்ணெய் எடுக்கும் திட்டத்தை தொடங்கியதால் இதுவரை 25க்கும் மேற்பட்டோர் பலியாகியுள்ளனர். பலருக்கு புற்றுநோய் பாதிப்பு ஏற்பட்டு சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

English summary

Vanakkankadu villagers have revealed cancer deaths in their place for hydrocarbon project.