நெடுவாசலில் ரொம்ப ஆழமா தோண்டத் தேவையில்லை.. "விஞ்ஞானி" தமிழிசை விளக்கம்!

நெடுவாசலில் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்துக்கு அதிக ஆழமாக பூமியைத் தோண்ட வேண்டியதில்லை என தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Tamil nadu BJP leader Tamilisai soundarrajan told that haydro carbon plan do not need so much depth for getting gas like methane plan. Her perspective became controversial at this situation.