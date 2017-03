ஹைட்ரோகார்பன் திட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு...குறைகேட்பு கூட்டத்தை புறக்கணித்து கோஷமிட்ட புதுகை விவசாயிகள்

ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடந்த விவசாயிகள் குறைகேட்பு கூட்டத்தை புறக்கணித்து, விட்டு விவசாயிகள் மத்திய அரசுக்கு எதிராக கோஷங்களை எழுப்

English summary

Central govt had signed hydrocarbon pact with 22 companies. Opposing this farmers of Pudukkottai District ignored farmers meeting at collectorate office.