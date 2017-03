நெடுவாசலுக்கும் எங்களுக்கும் ஒரு தொடர்புமே இல்லை... சத்தியம் அடிக்கும் ஓஎன்ஜிசி!

விளைநிலங்களில் எரிவாயு கிணறு அமைப்பதால் விவசாயம் பாதிக்கப்படாது என்றும் இதனால் சுற்றுச்சூழல் மாசு ஏற்படாது என்றும் ஓஎன்ஜிசி செயல் இயக்குநர் ராஜா விளக்கமளித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Hydrocarbon project doesn't affect the farmlands or the groundwater level, #Neduvaasal people need not worry about it, said ONGC Chief Executive Raja.