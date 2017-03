ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை கொண்டு வந்ததே திமுக தான்.. எடப்பாடி பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு

ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டதே திமுக ஆட்சியில் தான் என முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கூறியுள்ளார்.

English summary

Hydrocarbon project will not be allowed in Tamilnadu, said chief minister Edappad palanisamy