அய்யயோ முரட்டு தைரியம் இருக்கவே கூடாது... அலறும் முரட்டுக் காளை ரஜினிகாந்த்

ஆற்றில் காலை வைத்தவுடன் முதலைகள் இருப்பது தெரிந்தும் யாராவது முன்வைத்த காலை பின் வைக்க மாட்டேன் என்று சொல்ல முடியுமா? என்று நடிகர் ரஜினிகாந்த் தெரிவித்தார்.

English summary

Rajinikanth says I always think the positives and negatives and then execute some action.