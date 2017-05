நானும் தமிழச்சிதான்.. சீமானுக்கு தமிழிசை பதிலடி

நானும் தமிழச்சிதான், தமிழ் உணர்வாளர்கள் தமிழுக்காக என்ன செய்தார்கள் என்றும் எதிர்மறை அரசியலை சீமான் கைவிடவேண்டும் என்றும் தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சௌந்தர்ராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Wednesday, May 24, 2017, 14:09 [IST]

English summary

'I am also a Tamilachi' says Tamil nadu BJP state president Tamilisai soundararajan.