நடிகன் என்பதை விட ஆன்மீகவாதி என்பதில் பெருமை கொள்கிறேன்: ரஜினி

பணம், புகழ், ஆன்மீகம் இவற்றில் எது வேண்டுமென்று கேட்டால் ஆன்மீகம் தான் வேண்டும் என்பேன் என நடிகர் ரஜினிகாந்த் தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Saturday, February 4, 2017, 19:47 [IST]

English summary

I am a devotional person says Rajni kanth in Deiveega Kadhal Book release at chennai