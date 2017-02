எனக்கு நேர்ந்த கொடுமையை எங்கே போய் சொல்வேன் - சபாநாயகர் வேதனை

எனக்கு நேர்ந்த கொடுமைகளை எங்கே போய் சொல்வேன் என்று சட்டசபையில் திமுக எம்எல்ஏக்களினால் தள்ளி, பிடித்து இழுக்கப்பட்ட சபாநாயகர் வேதனை தெரிவித்துள்ளார்

English summary

DMK MLAs scuffle with TN Assembly speaker, protesting DMK MLA Ku Ka Selvam sat on speaker chair. DMK MLAs tore my shirt and insulted me, I am doing my work abiding law TN assembly Speaker P Dhanapal