அட நான் சசிகலாவை ஆதரிக்கலை.. எனக்கு சட்டம்தான் முக்கியம்.. சொல்வது சாமி!

சசிகலாவை நான் ஆதரிக்கவில்லை என்று பாஜக மூத்த தலைவர் சுப்பிரமணியன் சுவாமி தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

I am following the constitution,says bjp senior leader Subramanian Swamy