தீபா மருமகள் எனில் ஜெ.வுக்கு நான் மகன் முறையாக்கும்... மாதவன் பொளேர்

தீபா மருமகள் என்றால் ஜெயலலிதாவுக்கு நான் மகன் முறை என்று தீபாவின் கணவர் மாதவன் தெரிவித்து பரபரப்பை கிளப்பிவிட்டிருக்கிறார்.

English summary

If Deepa is daughter-in-law of Jayalalitha means, i am like her son, says Madhavan.