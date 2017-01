ஜல்லிக்கட்டு: என் மீதான கண்டனங்கள் மிகவும் கீழ்த்தரமாக இருக்கிறது- நடிகை திரிஷா

ஜல்லிக்கட்டுக்கு நான் எதிரானவள் அல்ல என கூறியுள்ளார் நடிகை திரிஷா. தம் மீதான கண்டனங்கள் மிகவும் கீழ்த்தரமாக இருக்கிறது எனவும் அறிக்கை ஒன்றில் கூறியுள்ளார் திரிஷா.

English summary

Actress Trisha said that she was never against or opposed to Jallikattu.