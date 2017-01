அரசியலுக்கு வருவேன் என எதிர்பார்க்கவில்லை - மு.க. அழகிரி

அரசியலுக்கு நான் வருவேன் என எதிர்பார்க்கவில்லை என மு.க.அழகிரி கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 20:43 [IST]

English summary

DMK Former Minister M.K. Alagir said, I am not expect to come to politics