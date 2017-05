எனது மடியில் கனமில்லை...அதனால் பயமில்லை.. கொடநாடு கொலை தொடர்பாக ஆறுக்குட்டி எம்.எல்.ஏ. விளக்கம்

கொடநாடு கொலை தொடர்பாக எனது மட்யில் கனமில்லை.. அதனால் பயமில்லை என கூறியுள்ளார் ஓபிஎஸ் அணி எம்.எல்.ஏ ஆறுக்குட்டி.

I haven't done any mistake and don't need to fear, OPS Support MLA Arukutty open talk.