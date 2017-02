அப்பல்லோவில் ஜெ.வை ஒருமுறை கூட சந்திக்கவில்லை: ஓபிஎஸ் வேதனை !

ஜெயலலிதாவை சந்திக்க 75 நாட்களும் அப்பல்லோ மருத்துவமனைக்கு சென்றேன். ஆனால் ஒரு நாள் கூட என்னால் சந்திக்க முடியவில்லை என்று முதல்வர் பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Wednesday, February 8, 2017, 3:50 [IST]

English summary

unable to meet jayalalithaa when she was in the hospital, says cm o panneerselvam