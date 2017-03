தினகரனின் தரம் தாழ்ந்த விமர்சனங்களுக்கு நோ பதில்.... மு.க.ஸ்டாலின் ஒரே போடு!

ஆர்.கே நகர் தொகுதியின் அதிமுக அம்மா கட்சி வேட்பாளர் டிடிவி தினகரனின் தரம் தாழ்ந்த விமர்சனங்களுக்கு பதில் அளிக்க தயாராக இல்லை என்று திமுக செயல்தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

DMK working president MK Stalin said that "I am not ready to answer for TTV Dinakaran's cheap criticism",