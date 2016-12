நான் குறிவைக்கப்பட்டுள்ளேன்... என் உயிருக்கு ஆபத்து - ராம மோகன் ராவ் அலறல்

எனக்கு உயிருக்கு ஆபத்து என்று சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட ராம மோகன் ராவ் கூறியுள்ளார். சென்னையில் தனது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ராம மோகன் ராவ், துப்பாக்கி முனையில் தன் வீட்டில் சோதனை நடத்தியதாக கூறியுள்ளார்.

English summary

Rama mohan rao said press person, I am threatning,I am not safe, Tamil Nadu people not safe says Rama mohan rao.