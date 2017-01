தேவை ஏற்பட்டால் அரசியலுக்கு வரத் தயார்.. ராகவா லாரன்ஸ் அதிரடி பேட்டி !

தேவை ஏற்பட்டால் அரசியலுக்கு வரவும் தயார் என்று நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் கூறியுள்ளார்.

Story first published: Tuesday, January 31, 2017, 20:54 [IST]

English summary

i am ready to come politics if there is need, Raghava Lawrence