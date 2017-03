நெடுவாசலைப் பயன்படுத்தி தனது இமேஜேக் காப்பாற்ற ஐடியா பண்ணும் கருணாஸ்!

ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை தடுக்க தனது சட்டசபை உறுப்பினர் பதவியையும் இழக்க தயாராக உள்ளதாக நடிகர் கருணாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Actor Karunas says that to stop the Hydro carbon project i will resign my MLA post.