பெண்ணாக இருப்பதால் எதிர்ப்பு அதிகமாம்.. சொல்கிறார் சசிகலா

பெண்ணாக இருப்பதால் அரசியலில் அதிமாக எதிர்ப்பு தனக்கு இருப்பதாக அதிமுக பொதுச் செயலாளர் சசிகலா கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

ADMK general secretary Sasikala reached Koovathur and told media that I am targeted by political enemies today.