இரட்டை இலை இல்லாத நிலையிலும் ஆர்கே நகர் வேட்பாளர் நானே- மாற்றம் எதுவும் இல்லை: தினகரன்

ஆர்கே.நகர் வேட்பாளர் நான்தான் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என்றும் டிடிவி.தினகரன் தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Wednesday, March 22, 2017, 23:54 [IST]

English summary

TTV. Dinakaran Says that He is the Candidate in the RK Nagar by election. No changes in that.