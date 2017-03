ஆர்.கே. நகரில் போட்டியிடக் கூடாது.. கூலிப்படை மூலம் மிரட்டல்.. தியானம் இருந்த தீபா குற்றச்சாட்டு

ஆர்.கே. நகரில் போட்டியிடக் கூடாது என்று கூலிப்படை மூலம் மிரட்டல்விடப்படுவதாக ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகள் தீபா குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

I am threatened by Mercenary, said Jayalalithaa’s niece Deepa at Marina.