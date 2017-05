சரோஜா மீதான புகாரில் மாற்றமே இல்லை.. எதையும் எதிர்கொள்ளத் தயார்.. ராஜ மீனாட்சி

நிதி கையாடல் புகாரை எதிர்கொள்ள எனக்கு எந்த வித தயக்கமும் இல்லை என்று தருமபுரி மாவட்ட பாதுகாப்பு நல அலுவலர் ராஜமீனாட்சி தெரிவித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Raja Meenakshi says that she will face the allegations of money scandal on me. But at any cost, i wont getback my complains on Minister Saroja