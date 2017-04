மத்திய அரசிடமிருந்து நிதி பெற்றுத்தர முடியாது- புதுவை துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி காட்டம்: வீடியோ

புதுவை அதிகாரிகள் எந்த அறிக்கையும் தருவதில்லை. இதனால் மத்திய அரசிடமிருந்து நிதி பெற்றுத்தர முடியாது என புதுவை துணை நிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி செய்தியாளர்களிடம் கூறினார்.

English summary

I can not get the funds from central government to Puducherry government said Lt. Governor Kiran bedi.