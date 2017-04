எனக்கு சுகேஷ் சந்திரா யார் என்றே தெரியாது - அலட்டாமல் கூறும் தினகரன் - வீடியோ

தேர்தல் ஆணையம் முடக்கி வைத்திருக்கும் இரட்டை இலையை மீட்பதற்கு, லஞ்சம் கொடுத்த வழக்கில், செய்தியாளர்களிடம் 'எனக்கு சுகேஷ் சந்திரா யார் என்றே தெரியாது' என அலட்டாமல் கூறினார் தினகரன்.

English summary

I really Do not know who is Sukesh Chandra and i never had conversation with him said, TTV Dinakaran to Media.