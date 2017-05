மோடியை ஓபிஎஸ் ஏன் சந்தித்தார்.. எனக்குத் தெரியாது.. பொன். ராதாகிருஷ்ணன் கிரேட் எஸ்கேப்

பிரதமர் மோடியை முன்னாள் முதல்வர் ஓபிஎஸ் ஏன் சந்தித்தார் என தனக்கு தெரியாது என்று மத்திய இணை அமைச்சர் பொன். ராதாகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார்.

English summary

I do not know why OPS met Modi, said Union minister Pon. Radhakrishnan in Madurai.