எனக்கும் சேகர் ரெட்டிக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை... அடித்து சொல்லும் ஓபிஎஸ்!

தனக்கும் சேகர் ரெட்டிக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.

Former chief minister O.Paneerselvam says that I dont have any relationship with Sekar reddy.