திருநாவுக்கரசரை யார் என்றே தெரியாது.. ஈ.வி.கே.எஸ். இளங்கோவன் பொளேர்

காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் திருநாவுக்கரசர் குறித்து நிருபர் ஒருவர் கேள்வி எழுப்பும்போது, திருநாவுக்கரசரை யார் என்றே எனக்கு தெரியாது என கூறி பேட்டியை முடித்துக்கொண்டார் இளங்கோவன்.

English summary

I don't know who is Tirunavukkarasar, says E.V.K.S.Elangovan in an interview.