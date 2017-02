ஜெயலலிதாவின் சொத்துக்கள் வேண்டாம்... அவர் பேனா மட்டும் போதும் - தீபா

ஜெயலலிதாவின் சொத்துக்கள் எதுவும் தமக்கு வேண்டாம் என்று அவரது அண்ணன் மகள் தீபா கூறியுள்ளார். அவர் உபயோகித்த பேனா மட்டும் தனக்கு போதும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

J Jayalalithaa's niece Deepa Jayakumar said that reporters, I will not ask for my aunt's properties. All I want is my aunt's pen.