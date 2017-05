இங்க பாருங்கோ.. இங்கே பாருங்க... கருப்பு பணம் என்கிட்ட இல்லையே.....இரு கையை தூக்கி சொன்ன விஜயகாந்த்

'என்கிட்டே கருப்புபணமெல்லாம் எதுவுமே இல்லை' என்று தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் நெல்லையில் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Sunday, May 21, 2017, 15:26 [IST]

English summary

I don't have black money and no need to fear anyone, DMDK leader Vijayakanth open talk.