அப்படியா? சூலூர் எம்எல்ஏ அணி மாறுவது குறித்து தெரியாதே... திண்டுக்கல் சீனிவாசன்

கோவையில் உள்ள கல்குவாரியை மூடவில்லை எனில், மாற்று அணிக்கு செல்வேன் என்று சூலூர் தொகுதி எம்எல்ஏ கனகராஜ் கூறியது குறித்து எனக்கு தெரியாது என்று அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் தெரிவித்தார்.

English summary

I dont know the Sulur MLA will swap to OPS team if te quarrying of stone was not closed, says Dindigul Seenivasan.