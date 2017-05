கொடநாடு கொலைக்கும் எனக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை - மவுனம் கலைந்த மர வியாபாரி சஜீவன்

கொடநாட்டில் நடைபெற்ற கொலை, கொள்ளை சம்பவத்திற்கும் தனக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்று மர வியாபாரி சஜீவன் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Coimbatore Sajeevan has said that he has nothing to do with Kodanad murder and theft .