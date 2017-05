அந்த 11 பேரும் ஏன் எடப்பாடியை சந்திச்சாங்க.. இந்தக் கேள்விக்கு ஓ.பி.எஸ் பதில் என்ன தெரியுமா?

தலைமை செயலகத்தில் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமியை எம்எல்ஏ-க்கள் ஏன் சந்தித்தனர் என்பது குறித்து தனக்கு எதுவும் தெரியாது என்று ஓ.பன்னீர் செல்வம் தெரிவித்தார்.

English summary

O.Panneer selvam says that he doesnot know why the MLA met with CM Edappadi Palanisamy. If u (reporters) want to know the reason go and ask.