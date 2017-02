ஓபிஎஸ் ராஜினாமா செய்ய கட்டாயப்படுத்தப்பட்டார் என்பதையறிந்து வேதனைக்குள்ளானேன்- சொல்கிறார் சரத்குமார்

முதல்வர் ஓபிஎஸின் மீது சமத்துவ மக்கள் கட்சிக்கு நம்பிக்கை உள்ளதாக அக்கட்சியின் தலைவர் சரத்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

SMK party leader Sarathkumar Supports Chief minister O.Paneerselvam. He said I felt bad After knowing that the Chief Minister was forced to resign.