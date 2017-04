சசிகலாவை ஒதுக்குவதாக கூறியபோது வாழ்நாளில் அடையாத மகிழ்ச்சியை அடைந்தேன்.. அமைச்சர் பரபரப்பு பேச்சு

சசிகலாவை ஒதுக்குவதாக முதல்வர் என்னிடம் கூறியபோது வாழ்நாளில் அடையாத மகிழ்ச்சியை அடைந்ததேன் என அமைச்சர் வீரமணி கூறியுள்ளார்.

English summary

Minister Veeramani says that I felt very happy when Chief minister told me that they are expelling Sasikala family from the party. People says that Sasikala family is the reason for Jayalalitha's death minister veeramani said.