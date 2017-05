ஒழுக்கத்தை எஸ்பி முத்துராமனிடம் இருந்து கற்றுக் கொண்டேன்...மே 28-ல் புதிய படம் தொடக்காம்: ரஜினி

ஒழுக்கத்தை இயக்குநர் எஸ்.பி. முத்துராமனிடம் இருந்து கற்றுக் கொண்டதாகவும் தமது புதிய படம் வரும் 28--ந் தேதி தொடங்குவதாகவும் நடிகர் ரஜினிகாந்த் தெரிவித்தார்.

English summary

Rajinikanth says I have learnt discipline from SP Muthuraman, he was my guide.