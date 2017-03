டிடிவி.தினகரனை நான் பார்த்ததே இல்லை.. அவருக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது: பதறிய மாதவன்

டிடிவி.தினகரனை நான் பார்த்ததே இல்லை, அவருக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது என தீபாவின் கணவர் மாதவன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Deepa's husband Madhavan says that I have never seen TTV.Dinakaran. I am not having relationship with him Madhavan said.