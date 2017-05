அமைச்சர் விஜயபாஸ்கருக்கும் தனக்கும் தொடர்பில்லை- சுப்ரமணியம் கடிதம் சிக்கியது

அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் நண்பர் சுப்ரமணியம் தற்கொலைக்கு முன்பு எழுதிய கடிதம் சிக்கியுள்ளது.

Story first published: Thursday, May 11, 2017, 12:12 [IST]

English summary

Subramaina, the dead govt contractor has said in a letter that he has no ties with minister Vijayabhaskar,